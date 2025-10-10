Libero logo
di Maria Pia Petrarolivenerdì 10 ottobre 2025
Toscana al voto, Antonella Bundu? La ex di Piero Pelù spaventa il Pd e Giani

Alle regionali del 12 e 13 ottobre in Toscana, a rovinare i piani del governatore uscente di centrosinistra in Toscana, Eugenio Giani, potrebbe essere Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa, la lista che vuole riportare la sinistra radicale all’interno del consiglio regionale e che comprende Rifondazione comunista, Potere al popolo e Possibile. Cinquantacinque anni, ex compagna di Piero Pelù e sorella del pugile Leonard, nel 2019 ha provato a candidarsi come sindaco di Firenze: "Io sono di sinistra, il Pd e Nardella non lo sono", aveva detto. Per quel che riguarda i suoi genitori, il papà è della Sierra Leone mentre la mamma è fiorentina. 

Pur non essendoci alcuna possibilità di vittoria per la Bundu, il rischio che la sua candidatura ostacoli la corsa del presidente uscente, invece, c'è eccome. La 55enne, infatti, potrebbe sottrarre voti agli elettori progressisti delusi ma comunque non orientati a destra e dunque non intenzionati in ogni caso a votare l'altro candidato, il sindaco di FdI di Pistoia Alessandro Tomasi. La candidata di Toscana Rossa, tra l'altro, alle comunali di Firenze del 2019 ha ottenuto il 7% dei consensi. Mentre, stando ai sondaggi degli ultimi giorni, alle regionali potrebbe incassarne più o meno la metà.

E i voti destinati a lei potrebbero avere un peso significativo nel caso in cui dovesse esserci una clamorosa rimonta di Tomasi. Intanto, in una recente intervista a Repubblica, la Bundu ha detto di essere "fiduciosa: il 5% è un obiettivo possibile". Il suo piano, infatti, è entrare in consiglio. 

