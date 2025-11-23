Libero logo
Il revival gotico sbanca in tivvù

di Klaus Davidomenica 23 novembre 2025
Il revival gotico sbanca in tivvù

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“I Celti: una storia mai raccontata“ - Italia 1) Celti ma anche Persiani, Egizi, Romani, Incas, Vichinghi, Normanni e altri ancora: insomma, un revival della storia antica, medievale e pre-rinascimentale focalizzata su popolazioni forse in passato mai del tutto valorizzate da una storiografia un po’ snob e rivalutate grazie ad attori e registi incentivati dal successo del “Signore degli Anelli”. Anche la tv italiana sfrutta a manetta il filone, e funziona. Il format “I Celti: una storia mai raccontata” in onda nella notte tra mercoledì e giovedì su Italia 1 è stato visto da 80mila spettatori col 7% di share: un viaggio tra i misteri delle loro origini, dal crollo delle miniere di sale di Hallstatt fino ai bizzarri rituali nella grotta di Bull Rock in Repubblica Ceca. Sempre nella notte di Italia 1 poco tempo fa le pratiche funerarie dei Persiani, le sepolture degli Incas e le credenze ultraterrene dei Vichinghi hanno attirato 100 mila teste. E lunedì “Passato e presente” di Paolo Mieli su Rai 3 dedicato ai Normanni in Italia è stato visto da circa 600mila spettatori col 5% di share.

