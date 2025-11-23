Il revival gotico sbanca in tivvù

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (“I Celti: una storia mai raccontata“ - Italia 1) Celti ma anche Persiani, Egizi, Romani, Incas, Vichinghi, Normanni e altri ancora: insomma, un revival della storia antica, medievale e pre-rinascimentale focalizzata su popolazioni forse in passato mai del tutto valorizzate da una storiografia un po’ snob e rivalutate grazie ad attori e registi incentivati dal successo del “Signore degli Anelli”. Anche la tv italiana sfrutta a manetta il filone, e funziona. Il format “I Celti: una storia mai raccontata” in onda nella notte tra mercoledì e giovedì su Italia 1 è stato visto da 80mila spettatori col 7% di share: un viaggio tra i misteri delle loro origini, dal crollo delle miniere di sale di Hallstatt fino ai bizzarri rituali nella grotta di Bull Rock in Repubblica Ceca. Sempre nella notte di Italia 1 poco tempo fa le pratiche funerarie dei Persiani, le sepolture degli Incas e le credenze ultraterrene dei Vichinghi hanno attirato 100 mila teste. E lunedì “Passato e presente” di Paolo Mieli su Rai 3 dedicato ai Normanni in Italia è stato visto da circa 600mila spettatori col 5% di share.