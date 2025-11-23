L'Eredità, Marcello umiliato: "Semplicemente brocco"

Effetto déjà-vu a L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Passano le puntate ma per Marcello, super-campione di questa edizione, la storia purtroppo non cambia mai: bravissimo nello sbaragliare gli avversari ai 100 Secondi e qualificarsi quasi sistematicamente per la Ghigliottina, ma letteralmente disastroso nella prova finale che assegna il montepremi. Anche nella puntata di sabato sera finisce infatti a bocca asciutta, sebbene la catena non fosse impossibile. E su X i telespettatori che commentano la partita in tempo reale arrivano addirittura a chiederne la squalifica per manifesta inedaguatezza.

Le cinque parole indizio sono "Controllo", "Festa", "Contatto", "Comunicazione" e "Dialogo". Sui social in tanti indovinano puntando su "Rapporto", ma non Marcello. Partito con 180mila euro, scende a 11.250 euro di bottino per poi sbagliare la risposta. "Sono praticamente sinonimi in tutti i legami. Per chi avesse dubbi su Polizia, l'ufficiale di polizia redige una 'relazione di servizio'. Una relazione ufficiale, oltre che in senso burocratico, è anche l'ufficializzazione di un legame sentimentale, alla vecchia maniera", spiega un utente di X sciogliendo gli ultimi dubbi. Ma intanto si è già scatenata la bufera sul campione, di nuovo.

"Marcello è il concorrente ideale per la Rai: con lui non devono pagare niente...", "Marcello ci regala una Ghigliottina speciale", "Semplicemente brocco", "A Marcè, l'abbiamo indovinata in tanti e tu?", "Purtroppo Marcello è proprio negato per questo gioco", "...e anche stasera Marcello la indovina domani", "Okay, non indovinerà mai", "Stasera era facilissima! Ohibò", "Ok, dopo sette ghigliottine va squalificato! Non ne becca una", "Speriamo che lo eliminano quanto prima", "Non ne azzecca una di parola questo!", "Marcello, vai via. Era facilissima".