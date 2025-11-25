L'Eredità, "ora spiegacelo": Marcello, tutti sconvolti

"Peccato gli è venuta ora!!". Non si capisce se i telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, provino reale empatia per le imprese del supercampione Marcello oppure (forse più probabile) si divertano semplicemente a prenderlo in giro.

Arrivato per la nona volta alla Ghigliottina, e se non è questo un record per la trasmissione poco ci manca, con in ballo 180mila euro poi ridotti a 45mila (cifra comunque più che apprezzabile), cade ancora una volta sul più bello non riuscendo a indovinare la risposta corretta. E su X chi segue ogni sera la puntata e la commenta in tempo reale, non può fare notare come la chiave fosse più che abbordabile.

"Permanente", "Sposa", "Speciale", "Inganno" e "Mimo" sono le cinque parole indizio fornite dagli autori. Marcello prova con "Specchio" e si scatenano le prime critiche ferocissime. "Prepariamoci all'arrampicata sui vetri", "Marcèeee... spiegaci lo specchio permanente", "'Specchio'. Buona arrampicata, Marcello", "Specchio, specchio permanente chi stasera è rimasto di stucco veramente?". La risposta corretta, azzeccata da molti a casa, è un'altra: "Trucco permanente sopracciglia, labbra; Trucco sposa la sposa per la cerimonia; Trucco speciale; Trucco d’inganno non c'è trucco non c'è inganno; Trucco da mimo il colore bianco tipico del mimo".

Non resta, dunque, ai più perfidi, che infierire sul campione deluso per l'ennesima volta: "E bravo Marcello continua così. Nun ne azzecca mai", "Marcello non mi è simpatico, ma è molto bravo. A parte alla Ghigliottina...", "Simpatico come un calcio negli stinchi", "Marcello è negato per la Ghigliottina aiuto basta", "Che... questo Marcello".