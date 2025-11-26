Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, meglio le lacrime del veleno

Occhi lucidi, voci tremanti. Non poteva essere altrimenti a Che tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto andati in onda a poche ore dalla morte di Ornella Vanoni, che della trasmissione è stata negli ultimi anni volto amatissimo.

Una puntata speciale, dunque, tutta dedicata alla diva milanese. «Davvero lei ci ha insegnato tantissimo - premette il padrone di casa -. Avete presente gli equilibristi al circo che camminano sulla fune, sul nastro? Ecco, lei ha camminato su questa fune che è quella dell’ironia, che ha percorso tutta la vita. Questa fune sottile, difficile da percorrere, difficilissima, che è sospesa fra il tragico e il comico della vita. Ecco, lei l’ha percorsa con l'ironia che la faceva sorridere. È una lezione gigantesca che abbiamo potuto cogliere davvero in ogni tipo di racconto. Per noi è molto speciale questa sera, perché uno si guarda lì e dice adesso entra da lì...».

Ancora più emozionata la Littizzetto: «Questo periodo sembra davvero mi strappino continuamente la pelle: prima Pippo, poi Vessicchio, poi le Kessler e ora lei. Non c’è un cerotto abbastanza grande per coprire questi dolori. Lei è una donna che ha masticato la vita a bocconi grossi. Ha fatto anche molte briciole... però ha amato a dismisura e abbracciato a più non posso. Quando parlava ti catturava, perché aveva vissuto talmente tanta vita, con coraggio, con emozione, con forza, anche cadendo, raccontava anche dei momenti di depressione, con assoluta sincerità, con assoluta autenticità».