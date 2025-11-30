Ballando, Fognini smascherato dalla Fialdini: alta tensione in diretta

Eccoci a Ballando con le Stelle, il regno di Milly Carlucci su Rai 1, la puntata è quella di sabato 29 novembre. E tocca a Fabio Fognini, che dopo giorni turbolenti legati al cosiddetto “lastra gate” è tornato ad esibirsi sul palco con un intenso tango argentino insieme alla sua maestra Giada Lini. La settimana come detto era stata turbolenta a causa di una rivelazione di Francesca Fialdini a Ballando Segreto, dove la conduttrice aveva raccontato che un concorrente aveva insinuato dubbi sul suo infortunio alle costole. Dopo alcune verifiche, è emerso il nome dell'ex tennista, che in diretta ha deciso di affrontare la questione per chiarire la propria posizione.

Alberto Matano introduce il tema definendolo il punto più delicato della serata e ricordando che "come in un gioco di società è iniziata una rincorsa", riferendosi allo scambio tra i due protagonisti della polemica. Fognini, a cui chiedono di ricostruire l'accaduto, prova a stemperare gli animi: "Mi avvicino a Francesca (Fialdini, ndr.) così parliamo insieme". La giornalista, però, lo pungola: "Come mai ti siedi vicino a me?", domanda a cui il campione risponde immediatamente per dissipare ogni dubbio: "Io sono un ex sportivo, abbiamo parlato, abbiamo chiarito tutto. Penso che lei abbia capito e ho chiesto scusa. È stato un equivoco, ora sta bene...prima è arrivata col tacco, vestita tutta bene, e le ho chiesto: Mi devi dire qualcosa?".