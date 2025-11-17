Libero logo
lunedì 17 novembre 2025
Gemelle Kessler, il retroscena di Mara Venier: "Le ho fatte chiamare recentemente, una delle due..."

La morte delle gemelle Kessler ha sconvolto tutti. Arrivata all'improvviso e insieme, all'età di 89enne. Alice ed Ellen, unite come sempre, avrebbero scelto il suicidio assistito. A svelare quanto accaduto nelle settimane precedenti è stata Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha raccontato: "Le gemelle Kessler sono venute spessissimo da me a 'Domenica In' e sono sempre state molto carine e disponibili. Come le chiamavo arrivavano. Le avevo fatte chiamare anche recentemente ma mi avevano detto che una delle due non stava bene e questo ci fa pensare un po' a quello che è stato il triste epilogo".

Stando a quanto fatto trapelare dal quotidiano tedesco Bild, le iconiche "gambe della nazione" avevano espresso già nell'aprile 2024 un desiderio molto preciso riguardo al loro ultimo saluto: volevano essere cremate e deposte nella stessa urna. Con loro, anche le ceneri della madre Elsa, scomparsa a 69 anni, e quelle del cane Yello, morto a 14 anni. "Lo abbiamo disposto anche nel testamento", aveva spiegato Ellen al quotidiano tedesco. Ma non solo, perché Ellen e Alice avrebbero anche fatto un patto: "Se una cade in stato vegetativo, l'altra l'aiuta a morire". E proprio questo potrebbe essere stato il motivo della scomparsa. 

Dopo i tanti successi, molti in Italia, le gemelle si erano ritirate nella loro casa a Gruenwald, un piccolo comune alle porte di Monaco. Ed è stato lì che la polizia bavarese, intervenuta con una pattuglia intorno a mezzogiorno, le ha trovate senza poter fare altro che constatarne il decesso, escludendo la responsabilità di terzi. A confermare che la loro è stata una scelta consapevole e pianificata è stata l'Associazione tedesca per una morte dignitosa (Dghs), che ha spiegato al quotidiano Sueddeutsche Zeitung che si è trattato di un suicidio assistito. 

