Belve, Stefania Sandrelli proibita: "Dove ho fatto sesso con Gino Paoli"

Stefania Sandrelli si racconta. E lo fa senza peli sulla lingua. Ospite di Belve nella puntata in onda martedì 2 dicembre, l'attrice torna sulla relazione con Gino Paoli. "Non sapevo che era sposato - ammette nel salotto di Francesca Fagnani prima di lasciarsi andare a maliziosi aneddoti -. Ci siamo levati parecchie soddisfazioni". Da quella storia nacque Amanda, nata 3 mesi dopo il figlio che Paoli ebbe con sua moglie Anna. "Amore a tre mai - risponde alla conduttrice di Rai 2 -. Mi disse che non era stato lui, non gli ho creduto. Ha sempre negato. Disse anche che lei era libera di fare quello che voleva: anni dopo con Anna ne abbiamo parlato e riso insieme".

Poi la confessione più piccante. A Fagnani racconta infatti di aver fatto l’amore "in cima alla Basilica San Pietro, sulla scala verso la cupola". Chi era il fortunato? "Il solito", ossia Gino Paoli. "Il sesso ha contato molto nella sua vita?" chiede a quel punto Fagnani." "Sì e sono molto contenta che Gino mi abbia svezzata. Perché anche lui era molto esuberante".