Stefania Sandrelli, battaglia con l'Inps: "Piangevo per l'umiliazione"

Il prossimo 5 giugno Stefania Sandrelli farà 80 meravigliosi anni. E per l'occasione, ecco che si concede a una lunga intervista a Repubblica, in cui ripercorre la sua carriera, parla dei suoi amori e degli affetti e rievoca una vicenda che la ha toccata che riguarda l'Inps e la sua pensione.

L'attrice, tra i volti più amati del cinema italiano, guarda al passato con serenità, ricordando un'infanzia felice a Viareggio nonostante il dolore per la perdita del padre quando aveva appena otto anni. E tra i capitoli più intensi della sua vita c'è inevitabilmente quello legato a Gino Paoli, una storia d'amore che ha segnato profondamente entrambi.

"Mi dicevano: Che ci fai con quel bruttone?. Ma ero pazza di lui", racconta Sandrelli, ricordando il primo incontro da adolescente e un legame che, pur tra difficoltà e sofferenze, considera unico. "Penso che difficilmente possa esistere un amore più grande del nostro". Un rapporto durato oltre sette anni e rimasto vivo nella memoria dell'attrice anche dopo la separazione.