Stefania Sandrelli a Belve senza slip, Fagnani sconvolta

Fece scandalo la "doppia relazione" del cantautore genovese, unito anche alla moglie Anna. Nel giro di tre mesi, infatti, arrivarono la figlia Amanda (avuta dalla Sandrelli) e Giovanni. "Amore a tre mai - mette subito in chiaro l'attrice -, mi disse che non era stato lui, non gli ho creduto. Ha sempre negato. Disse anche che lei era libera di fare quello che voleva: anni dopo con Anna ne abbiamo parlato e riso insieme ".

Inevitabile partire da Gino Paoli , il grande amore della Sandrelli: "Non sapevo che era sposato", mette subito in chiaro la 79enne, non negando però la passione travolgente che ha contraddistinto la loro storia: "Ci siamo levati parecchie soddisfazioni".

Il faccia a faccia assume contorni divertiti e proibiti: "Il sesso ha contato molto nella sua vita?", domanda la conduttrice. "Sì e sono molto contenta che Gino mi abbia svezzata. Perché anche lui era molto esuberante". "Si dice che lei non debba mettere sempre gli slip", la stuzzica la Fagnani. E Stefania conferma: "Mi danno fastidio. Sono più le volte che non le metto...", "Questa abitudine non l'ha persa?", "No, infatti stasera ho le calze".

Per un periodo la figlia Amanda andò a vivere con il padre e Anna, quando la Sandrelli decise di stare vicino al marito Nichi Pende che aveva problemi con l'alcol. Una situazione dolorosa che non poteva durare: "Ho sofferto molto. Mi sono separata da mio marito, non potevo rinunciare a mia figlia".

Un momento iconico nella sua lunga carriera è stato La Chiave, con Tinto Brass che la volle protagonista nel suo cult erotico. "Intraprende il filone erotico a 40 anni, perché?". "La sceneggiatura era molto bella, ho avuto voglia di farlo", "Quando si è rivista ha sentito imbarazzo?", "No. Mi sono piaciuta. E poi mi ha liberata...".

