L'Eredità, Sara dice "elicottero": tutti sconcertati

A L'Eredità mercoledì sera è stato il momento di gloria di Marcello, capace finalmente di vincere alla Ghigliottina. E che vittoria: il pluri-campione, solitamente sempre beffato nell'atto finale del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, è riuscito a portarsi a casa la bellezza di 100mila euro con una performance quasi perfetta.

Poco prima però, i telespettatori che sono soliti commentare da casa su X le puntate in tempo reale, erano letteralmente impazziti per Sara, la giovane e brava sfidante. "Stasera non c'è storia. L'unica simpatica è Sara!", "Forza Sara", "Brava Sara", "Tifo Sara". Ai 100 Secondi, però, incappa in una pessima figura che fa il giro della Rete. Alla domanda su quale mezzo pilotasse il celebre Barone rosso, la concorrente scivola malamente e clamorosamente rispondendo "elicottero" anziché "aereo". "Tutti a tifare Sara, poi ammutoliti al Barone rosso sull'elicottero", "Il Barone rosso che pilotava l'elicottero, ci mancava!", "Come si fa ad arrivare al duello o alla Ghigliottina se non si conosce il Barone rosso?", la contestano in tanti.

Alla Ghigliottina, infine, Marcello fa quasi percorso netto con un solo errore, arrivando alle cinque parole-indizio con le idee chiare: "Vivere", "Piante", "Gradi", "Paura" e "Diavolo" lo portano infatti a scrivere senza indugio sul cartoncino "Ombra". Risposta corretta, festa grande e brindisi con le professoresse. Meritato, meritatissimo. E pazienza se qualcuno, su X, anziché complimentarsi preferisca ironizzare: "Bravo, ora può andare a casa".