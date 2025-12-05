Dritto e Rovescio, Vannacci e lo schiaffo alla Ue: cosa spunta dallo zaino

Il generale Roberto Vannacci ne ha trovata “un’altra”. L’eurodeputato leghista ha pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, un video mentre sponsorizza una nuova invenzione natalizia: il presepe nello zaino! Nel video si vede chiaramente Vannacci tenere in mano uno zaino di tipo militare con una grossa finestra di plastica sul davanti e dentro la rappresentazione della natività. Il generale afferma: “Ci sono posti come alcune piazze e alcune scuole dove il presepe lo vogliono togliere o lo vogliono nascondere e noi invece ce lo portiamo dietro così, anche nello zaino”.

Certo non si può dire che sia proprio un presepe tascabile, lo zaino ha dimensioni notevoli, ma nulla è fatto al caso. La trovata, infatti, segue le ultime polemiche riguardanti il presepe. Come per esempio quelle nate dopo la decisione della sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha deciso di non mettere il tradizionale presepe nell’atrio comunale.

Non perde occasione Paolo Del Debbio per mostrare la clip nella sua trasmissione, Dritto e Rovescio. E così sia il conduttore sia gli ospiti in studio ironizzano su questo oggetto "portatile" creato dal generale Vannacci, raffigurato all'interno di uno zaino militare come provocazione contro le polemiche sui presepi pubblici. Il leghista Vannacci, del resto, è noto per le sue posizioni conservatrici e ha ideato il gadget natalizio per simboleggiare la difesa delle tradizioni cristiane, affermando "ce lo portiamo sempre con noi" in risposta a chi vorrebbe nasconderli per inclusività.

Su X, in realtà, ci sono molti suoi sostenitori che lo hanno eletto come paladino degli antichi valori. Del Debbio ci scherza su: “Ecco il presepe portatile, per ogni evenienza uno dice 'vado in montagna, non c'ho il presepe, ecco qui ce l'ho nello zaino'”. Luca Paladini, esponente di Patto Civico, è più tranchant: “Vorrei capire come si tengono insieme il presepe e la Decima Mas, ma questo è un altro discorso”.