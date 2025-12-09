L'Eredità, si scatena il caos totale: "Vergogna! Avete massacrato le pa***"

Eccoci ancora qui, nello studio de L'Eredità, il regno indiscusso di Marco Liorni, il quiz in fascia pre-serale in onda ogni sera, o quasi, su Rai 1. Già, il gioco delle parole e della ghigliottina, un successo assicurato in termini di share.
La puntata in questione è quella di martedì 9 dicembre. Alla vigilia, è stata Lodovica a qualificarsi per la Ghigliottina, il gioco finale dove in ballo c'è il montepremi. Partita con una vincita potenziale pari a 190mila euro, taglio dopo taglio si è ritrovata a giocare per 23.750 euro, senza però azzeccare la risposta finale.
Dunque eccoci alla nuova puntata. Dove però la polemica su X, laddove il popolo de l'Eredità commenta in presa diretta quanto vede in studio, esplode violentissima prima del termine della puntata. Nel dettaglio, esplode all'inizio del Triello, dove ci sono i tre concorrenti della sera precedenti, tutti riconfermati: Lodovica, Marcello e Samuel.
Un terzetto che domina ormai da parecchio tempo. E proprio questa circostanza scatena la rabbia dei complottisti, i quali puntano il dito come spesso accade contro gli autori, accusati di pilotare in qualche modo la qualificazione a uno dei giochi decisivi.
Su X è un diluvio. "Spero che gli inserzionisti leggano i commenti del pubblico sugli intrallazzi tanto evidenti e riducano gli spot", la spara grossissima Fabio. "Ma quando lo mandano via a costui che ormai è li da piu di 20 puntate, devono giocare anche altri, vergogna", tuonava ingeneroso Vinc51. "Sicuramente se sono sempre gli stessi al Triello non è un caso. Agli altri hanno proposto parole carogna!", rincarava Amintore. "Possibile che gli autori non se ne accorgano di aver massacrato le pa*** al 90% dei telespettatori?", aggiungeva un altro. "Il Triello della Marmotta... sempre gli stessi 3", pungolava Silvia. "Purtroppo siamo ancora lì.. il 'trio descano' non si schioda... anche il telecomando nn ne po più e ha cambiato da solo... bye", concludeva laconico Massi. Oltre a questi, altre decine di concorrenti. Critiche ingenerose, come detto. Ma tant'è: a L'Eredità si scatena il caos totale.