Garlasco, gli oggetti mai repertati: le foto-choc delle indagini-scandalo

Francesca Bugamelli ha pubblicato le immagini esclusive della scrivania di casa Poggi dopo l'omicidio di Chiara, dove si possono vedere alcuni oggetti che non sono stati repertati. Ne ha parlato la stessa youtuber a Ignoto X, il programma televisivo in onda su La7. Nelle foto presenti sul canale Youtube Bugalalla Crime è possibile rendersi conto che diversi oggetti sono stati spostati dalla scrivania durante le indagini. "Una manomissione della scena del crimine", secondo Bugamelli, che spiega anche che "a parte il completino intimo", quanto trovato sulla scrivania "non è stato repertato" e poi spostato "senza indicarlo nei verbali".

"Si parla di filmini intimi, di sfera intima, delle ricerche fatte da Chiara Poggi sul pc - ha proseguito la youtuber -. Oggi ci rendiamo conto che trovare questi oggetti buttati sulla scrivania, quindi deduco che siano oggetti utilizzati o manomessi da Chiara di recente, possano raccontare cos'è avvenuto poche ore prima del delitto o il giorno prima o la notte prima". E quali sono? "Una custodia, un dvd, un completino intimo, delle collant, tirate fuori dalla scatola, possono suggerire qualcosa che a oggi purtroppo, non avendo fatto analisi su questi reperti, possiamo soltanto dedurre o immaginare ma erano oggetti fondamentali, soprattutto se vogliamo andare a caccia del movente".