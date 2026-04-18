Dritto e Rovescio, Del Debbio sul killer di Mastrapasqua: "Un matto? No, delinquente e idiota totale"

"Qualcuno vi ha chiesto scusa? L'assassino?": Paolo Del Debbio lo ha chiesto a Dritto e Rovescio, su Rete 4, alla mamma e alla sorella di Manuel Mastrapasqua, il ragazzo di 31 anni ucciso a Rozzano nel 2024 per un paio di cuffiette. "Beh, nell'ultima udienza ha parlato e ha detto che in questo ultimo anno e mezzo si è reso conto di cosa ha fatto e che è dispiaciuto per quello che ha fatto", ha risposto la sorella, facendo andare su tutte le furie il conduttore. Che si è lasciato andare, quindi, a un vero e proprio sfogo: "Ci è voluto un anno e mezzo, più che matto allora è deficiente. Non è matto, è un idiota totale, un cretino, un delinquente!".

Il killer del 31enne è stato condannato a 27 anni di carcere e in appello hanno chiesto la perizia psichiatrica. A tal proposito Del Debbio ha commentato: "Io dico: se sono tutti matti, riapriamo i manicomi, altrimenti ogni volta siamo alle solite. C'è chi fa anche il male per il male". "Qui non c'è nessun matto, questo non è matto. È un criminale e basta", ha confermato la mamma della vittima, la signora Angela.

"Questa persona qui è un assassino e basta, non aveva nessun motivo per una cuffietta di fare quello che ha fatto, prendeva la cuffietta e via, mio figlio non era 1 metro e 80 per 100 chili, mio figlio era molto magro", ha proseguito la madre di Manuel. Che poi riferendosi all'assassino ha aggiunto: "Lui l'ho visto, è ben piazzato questo essere qui, quindi la cuffietta a mio figlio gliela sfilava tranquillamente, mio figlio avrebbe potuto reagire ma comunque non avrebbe potuto nulla contro di lui".