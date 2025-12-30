L'Eredità, Barbara travolta: "Come un petardo su per..."

"Barbara l'avranno presa per le faccine". Questo è forse il commento più "gentile" che i telespettatori de L'Eredità hanno riservato alla campionessa della puntata andata in onda martedì 30 dicembre.

Al quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, i 100 Secondi sono scanditi dal duello tra Stefano e Barbara, vinto da quest'ultima che approda così alla Ghigliottina finale. Il montepremi in ballo è succoso: addirittura 200mila euro.

A suon di errori, però, Barbara si ritrova con le cinque parole indizio, "Cambiare", "Comunicazione", "Ragno", "Scacchi" e "Pigliatutto" e appena 12.500 euro rimasti. La campionessa ci prova con "Regina", pur non essendo convintissima, ma purtroppo per lei è la risposta sbagliata: la chiave era è infatti "Strategia".

Nel frattempo, però, agli appassionati che seguono e commentano la puntata da casa in tempo reale sembra importare poco. Le attenzioni di tutti, su X, sono sull'atteggiamento della campionessa.

"Tra Chiara prima, e la concorrente Barbara, ricordando la coppia di ieri sera ad Affari tuoi, una parata di gente s i m p a t i c i s s i m a", scrive un utente. "Era più simpatico il tipo che sperava negli errori degli altri un paio di anni fa", aggiunge un altro. "Simpatica come un petardo di capodanno su per il...", "Ve sta sul c***o o è solo una mia impressione?", "Che pesantezza sta donna", "La personificazione della simpatia", "Io non la sopporto, è indigesta sta Barbara". E buon anno!