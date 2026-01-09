Libero logo
Dritto e Rovescio, Donzelli irride Majorino: "Non ce la fate neppure in Italia"

di Roberto Tortoravenerdì 9 gennaio 2026
2' di lettura

Quale futuro per il Venezuela, ora che l’ex-presidente Maduro è stato deposto, catturato dall’esercito USA e incarcerato a New York in attesa di processo? E quale sarà il ruolo dell’Italia e dell’Europa di fronte a questo punto di svolta che ha aperto il 2026? Se ne discute a “Dritto e Rovescio”, programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. 

In studio c’è Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale della Lombardia per il Partito Democratico, che attacca subito il premier italiano: “Giorgia Meloni ha fatto una dichiarazione ridicola, ha detto che l'azione di Trump in Venezuela è stata legittima difesa, ma stiamo scherzando?! Siamo di fronte al fatto che il governo italiano è continuamente spalmato sulle posizioni di Trump e non lavora per un'azione comune dell'Europa. Se vogliamo mettere al centro gli interessi nazionali dell'Italia ed europei l'Europa deve farsi sentire di più con una voce unica, questo è il punto”. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, non ci sta e replica: “Il presidente degli Stati Uniti l'ha scelto il popolo americano, non sta a noi scegliere e dare un voto per dire se ci piace o non ci piace. Sta a noi decidere qual è l'interesse italiano ed europeo e noi siamo convinti che l'interesse italiano sia quello di tenere compatto l'Occidente, perché dividere l'Europa dagli Stati Uniti è pericoloso e sarebbe quello sì un regalo alla Russia, alla Cina e a quelli che possono essere i veri nemici della libertà. Non sta alla sinistra italiana decidere chi governa gli Stati Uniti, non gli è riuscito decidere per fortuna nemmeno chi governa in Italia. Trump lo hanno scelto gli americani, così come chi governa in Italia lo decidono gli italiani”.

Poi, ad una studentessa che gli contesta il diritto di scegliere il presidente venezuelano, Donzelli replica con una sonora spianata: “Quel dittatore non era stato scelto dal popolo venezuelano, aveva perso non solo le ultime elezioni, ma anche quelle precedenti e ha tenuto il potere con la forza, contro la democrazia e contro il proprio popolo. I venezuelani sono a festeggiare in tutte le piazze di tutto il mondo, perché hanno mandato a casa un dittatore tremendo come Maduro. Tutti gli amici di Maduro non è che lo stiano rimpiangendo in Venezuela, a partire dal vice-presidente”.

giovanni donzelli
pier francesco majorino

