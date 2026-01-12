Tv Talk, Nicola Savino fa impazzire le femministe: "Portami tua sorella!"

“Pensionamento? Portami tua sorella”. È bastata una semplice battuta per scatenare le femministe sui social. Questa volta il malcapitato è Nicola Savino. Ospite a Tv Talk, su Rai 3, il conduttore ha commentato il suo nuovo approdo a Viale Mazzini al timone di Tali e Quali. E subito gli è stato chiesto e l’approdo sulla rete ammiraglia potesse essere letto come l’inizio di una fase di “pensionamento”.

La risposta di Savino ha strappato un sorriso al pubblico in studio, ma ha fatto infuriare molti sui social: "Ma perché?", "Savino è questa roba qui un cafone oltre che scroccone che mangia a scrocco nei ristoranti", "Non è una risposta da conduttore Rai, men che meno di Rai 1. Spero che si scusi, anche se non saranno scuse sincere ma solo di circostanza. C’erano tantissime altre battute da poter dire per non apparire come 'vecchio” ma ha usato proprio una battuta (brutta) da boomer", "Pensava di essere simpatico, battuta pessima", "Battuta di infimo livello, il maschio colpito nella sua virilità…", "Quell’uomo è un problema più grave dell’eccesso di immondizia", "Ma la battuta sulla sorella era necessaria? Non bastava un 'altroché, è una bella promozione!'?. Chiedo...", "Una battuta greve che non c’entra nulla con il contesto. Ma d’altronde questa è diventata la Rai", "Che vergogna Nicola Savino. Invece di rispondere da presentatore Rai finalmente promosso, ha risposto come un paesano davanti al bar", "Chissà cosa ne pensano le sue di sorelle di questa uscita da vecchio bavoso!".



