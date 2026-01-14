Canale 5, Distretto di polizia 8: un botto all'alba

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Distretto di polizia 8)

Con quello che sta accadendo a Roma, tra appalti e beni sequestrati a Ostia o recenti maxi blitz a clan mafiosi non stupisce l’ascolto record delle repliche di Distretto di polizia in onda dalle 5 alle 6 di mattina su Canale 5.

Domenica 220mila spettatori col 16.3% di share, nettamente il format più visto di fascia. Vero è che la serie è un architrave della programmazione Mediaset all’alba, con picchi di 200mila teste e del 15% anche in settimana. Prodotta dal 2000 al 2012 per un totale di 11 stagioni, ha come protagonista il team del commissariato X Tuscolano di Roma alle prese con la criminalità organizzata, sia italiana che straniera. Numerosi gli attori di spicco che vi han partecipato, da Anna Foglietta a Isabella Ferrari, da Giorgio Tirabassi a Lorenzo Flaherty, da Ricky Memphis a Claudia Pandolfi.