Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Canale 5, Distretto di polizia 8: un botto all'alba

di Klaus Davimercoledì 14 gennaio 2026
Canale 5, Distretto di polizia 8: un botto all'alba

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Distretto di polizia 8)
Con quello che sta accadendo a Roma, tra appalti e beni sequestrati a Ostia o recenti maxi blitz a clan mafiosi non stupisce l’ascolto record delle repliche di Distretto di polizia in onda dalle 5 alle 6 di mattina su Canale 5. 

Domenica 220mila spettatori col 16.3% di share, nettamente il format più visto di fascia. Vero è che la serie è un architrave della programmazione Mediaset all’alba, con picchi di 200mila teste e del 15% anche in settimana. Prodotta dal 2000 al 2012 per un totale di 11 stagioni, ha come protagonista il team del commissariato X Tuscolano di Roma alle prese con la criminalità organizzata, sia italiana che straniera. Numerosi gli attori di spicco che vi han partecipato, da Anna Foglietta a Isabella Ferrari, da Giorgio Tirabassi a Lorenzo Flaherty, da Ricky Memphis a Claudia Pandolfi. 

Rai 1, i gusti di Laura Pausini fanno la differenza

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (I vinili di... / Rai 1) ...

In questi giorni on air gli episodi dell’ottava stagione, del 2008, in cui la squadra se la vede con un potente clan camorristico. Picchi del 18% quando Benvenuto e due suoi collaboratori si salvano miracolosamente dallo scoppio di una bomba nascosta.

Il fantasy fa bene allo share di Italia 1

Vi proproniamo Tele...raccomando, la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (Harry Potter e il principe mez...
tag
distretto di polizia 8

ti potrebbero interessare

In Onda, doccia gelata per Elly Schlein: "Come può sprecare tutto"

In Onda, doccia gelata per Elly Schlein: "Come può sprecare tutto"

Claudio Brigliadori
Affari Tuoi, ormone impazzito in direttoa "Le bionde vestite di rosso..."

Affari Tuoi, ormone impazzito in direttoa "Le bionde vestite di rosso..."

Redazione
Affari Tuoi, pesante sospetto su De Martino e Angelica: "È mai successo prima?"

Affari Tuoi, pesante sospetto su De Martino e Angelica: "È mai successo prima?"

Redazione
L'Eredità, la sparata di Marco Liorni scatena i telespettatori: "Per fortuna adesso no"

L'Eredità, la sparata di Marco Liorni scatena i telespettatori: "Per fortuna adesso no"

Redazione