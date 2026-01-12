Rai 1, i gusti di Laura Pausini fanno la differenza

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I vinili di... / Rai 1)

Oltre 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un’icona planetaria, amata dal Sudamerica al Giappone: Laura Pausini è stata la prima ospite della nuova edizione (la quinta in totale, terza sulla Rai) di I vinili di..., condotto da Riccardo Rossi sabato in seconda serata su Rai 1. Nonostante l’agguerrita concorrenza dello Speciale Tg5 sul K-Pop coreano, ottimo ascolto medio di 860mila spettatori e 14.6% di share per il format in cui il conduttore fa ascoltare alcuni estratti dei vinili preferiti del vip della puntata.

E non poteva essere altrimenti con una guest star come la cantante faentina, artista che si è messa spesso in discussione senza mai concedersi agli eccessi dello show-business, capace di rimanere al passo e di rinnovarsi non dimenticando mai le proprie origini, come dimostrano le cover di Cocciante, Grignani, Dalla, Antonacci, Baglioni o Pino Daniele. Proprio di questi ultimi due sono alcuni dei suoi album più amati, insieme a Whitney Houston, George Michael & Aretha Franklin e Beatles, ovvero Questo piccolo grande amore e Quanno chiove.