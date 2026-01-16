Affari tuoi, Herbert Ballerina demolito: "Porta sf***a!"

L'angolo della scienza fa calare il gelo ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E il merito, se così si può dire, è ancora una volta tutto di Herbert Ballerina.

L'ex spalla comica di Maccio Capatonda è il vero fiore all'occhiello di questa stagione, la novità del programma pensata per destabilizzare il clima in studio, creare diversivi e imprevisti. E il padrone di casa fa buon viso a cattivo gioco, avendo trovato il sodale perfetto.

Ballerina versione Piero Angela lascia il banco dei pacchisti e si avvicina al tavolo al centro dello studio, sulle mitiche note di Quark. "Oggi un'invenzione che veramente ci risolve il mese più pazzerello dell'anno, marzo. Marzo è pazzo", sottolinea Herbert con De Martino che sarcastico aggiunge: "E' pazzo, lui...".

"Esci col sole e entri... E' marzerello, parte il sole ed entra l'ombrello", è l'adagio popolare rivisitato dal comico, con il conduttore che a quel punto non riesce più a proseguire, piegato dalle risate.

Lo stesso Ballerina balbetta, fatica a continuare. "Però a volte si sa, porto l'ombrello o no? A volte piove, a volte no. E allora io ho inventato il marzombrello", spiega Herbert sfoderando un malandato ombrello funzionante per metà. Per la cronaca, nei tiri successivi i concorrenti sono stati particolarmente sfortunati e su X i telespettatori commentano: "Aprire il marzombrello al chiuso porta sf***a!".