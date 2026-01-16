Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Affari tuoi, Herbert Ballerina demolito: "Porta sf***a!"

venerdì 16 gennaio 2026
Affari tuoi, Herbert Ballerina demolito: "Porta sf***a!"

2' di lettura

L'angolo della scienza fa calare il gelo ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E il merito, se così si può dire, è ancora una volta tutto di Herbert Ballerina

L'ex spalla comica di Maccio Capatonda è il vero fiore all'occhiello di questa stagione, la novità del programma pensata per destabilizzare il clima in studio, creare diversivi e imprevisti. E il padrone di casa fa buon viso a cattivo gioco, avendo trovato il sodale perfetto.

Ballerina versione Piero Angela lascia il banco dei pacchisti e si avvicina al tavolo al centro dello studio, sulle mitiche note di Quark. "Oggi un'invenzione che veramente ci risolve il mese più pazzerello dell'anno, marzo. Marzo è pazzo", sottolinea Herbert con De Martino che sarcastico aggiunge: "E' pazzo, lui...".

"Esci col sole e entri... E' marzerello, parte il sole ed entra l'ombrello", è l'adagio popolare rivisitato dal comico, con il conduttore che a quel punto non riesce più a proseguire, piegato dalle risate. 

Lo stesso Ballerina balbetta, fatica a continuare. "Però a volte si sa, porto l'ombrello o no? A volte piove, a volte no. E allora io ho inventato il marzombrello", spiega Herbert sfoderando un malandato ombrello funzionante per metà. Per la cronaca, nei tiri successivi i concorrenti sono stati particolarmente sfortunati e su X i telespettatori commentano: "Aprire il marzombrello al chiuso porta sf***a!". 

tag
herbert ballerina
affari tuoi
stefano de martino

La coppia scoppia Affari tuoi, "Rosmara mollalo!": si scatena il caos

Gelo Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato: "Ma che impedito"

Affari Tuoi Affari Tuoi, Herbert Ballerina spiazza De Martino: "Cosa faccio nella vita"

ti potrebbero interessare

Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta con la giornalista svizzera: "Ci vediamo in tribunale"

Dritto e rovescio, Del Debbio sbotta con la giornalista svizzera: "Ci vediamo in tribunale"

È sempre cartabianca, delirio-Dalla Palma su Trump: "Ha problemi ai capelli come tutti i dittatori"

È sempre cartabianca, delirio-Dalla Palma su Trump: "Ha problemi ai capelli come tutti i dittatori"

Otto e mezzo, Cacciari fuori controllo: "L'ondata di destra ci sta mandando a put***e"

Otto e mezzo, Cacciari fuori controllo: "L'ondata di destra ci sta mandando a put***e"

Affari tuoi, "Rosmara mollalo!": si scatena il caos

Affari tuoi, "Rosmara mollalo!": si scatena il caos