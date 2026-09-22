Il Sanremo di De Martino: "Niente IA e quote rosa"

Signore e signori, Sanremo cambia. E non poco. Soprattutto nelle regole, ma non solo. Ce lo ha detto il direttore artistico del cucuzzaro, Stefano De Martino, snocciolando una dietro l’altra le novità del Festival 2027 (16-20 febbraio). E cominciamo. I Campioni saranno 24, compreso il vincitore di Sanremo Giovani. Tutti si esibiranno nelle serate dedicate alla gara (martedì, mercoledì e sabato), mentre Cover (giovedì) e la nuova Serata Performance (venerdì) avranno classifiche autonome. Poi arriva il voto online, debutta la giuria internazionale e cambia soprattutto il meccanismo della finalissima. Ma andiamo con ordine, che con Sanremo è già moltissimo.

La novità più evidente è la Serata Performance, prevista venerdì 19 febbraio. I 24 artisti proporranno il proprio brano potendo modificare arrangiamento, interpretazione, messa in scena. In sostanza: il pezzo resta quello, ma ciascuno potrà vestirlo come vuole. Prepariamoci a pianoforti che prendono fuoco, lanci di petardi e innovatori che, per distinguersi, faranno l’unica cosa davvero rivoluzionaria: cantare bene. A votare saranno la giuria popolare e una nuova giuria internazionale di esperti, composta da personalità del mondo della musica e dello spettacolo. Soprattutto, il vincitore rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027.

Morale: avremo la possibilità di litigare su due vincitori invece che su uno. Anzi, su tre, perché c’è pure la Serata Cover: è in programma il giovedì, avrà una sua classifica e non porterà punti alla gara principale. Gli artisti potranno esibirsi con ospiti italiani o internazionali e avranno 4’ a disposizione. Gli inediti, invece, dovranno restare entro i 3’ e 30”.