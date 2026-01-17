Affari tuoi, la battuta politica di Ballerina. De Martino: "Cretino"

"Buonasera, Herbert Ballerina da Campobasso. Io lavoro sui social... sono un socialista". La battuta del pacchista disturbatore dall'inedito sapore politico fa calare il gelo in studio ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 di cui l'ex spalla di Maccio Capatonda è la novità comica di questa stagione. E il conduttore Stefano De Martino, dopo avergli chiesto se facesse "l'influencer" e con il pubblico in sala silente e dopo qualche secondo di esitazione, lo bolla con una carezza: "Sei un cretino...".

Il siparietto iniziale, ormai un momento topico del programma, introduce la gara dei gemelli Maurizio e Marco da Varazze, apprezzatissimi pacchisti della Liguria per i quali venerdì 16 gennaio è arrivato, finalmente, il grande momento, l'occasione per confrontarsi con il Dottore e la Dea Bendata.

Tutto procede per il meglio, con ruolino di marcia praticamente immacolato che li conduce a ritrovarsi ben oltre metà partita con tutti i pacchi rossi ancora in gara, compresi quelli più appetitosi da 300mila, 200mila, 100mila e 75mila euro. C'è ancora il misterioso "pacco nero", che sovente ha regalato sorrisi ai concorrenti, e i pacchi blu sono solo quelli da 0 euro, 200 e 50 euro oltre al premio beffa della serata, lo "Gnoccalendario".

Alla fine, però, con 75mila e 20mila euro rimasti, accettano la corte del Dottore, che ha offerto 47.500 euro. Salvo scoprire di avere avuto in mano proprio i 75mila euro. E sui social, come da tradizione, giù critiche feroci dai telespettatori che proprio non riescono ad accontentarsi (da casa).