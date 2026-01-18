Libero logo
Affari Tuoi, Herbert fa impazzire De Martino: "Cosa ho inventato"

domenica 18 gennaio 2026
Affari Tuoi, Herbert fa impazzire De Martino: "Cosa ho inventato"

1' di lettura

Ilaria dalla Calabria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 18 gennaio. La pacchista ha spiegato che nella vita fa l'insegnante di sostegno. Con lei in studio la sorella Daniela, che lavora invece per una società di assicurazioni che si occupa di assistenza. Le due hanno raccontato che c'è anche una terza sorella, Rosella, che hanno salutato. 

A far sorridere, durante la puntata, è stata l'ultima invenzione di Herbert Ballerina, ormai ospite fisso della trasmissione. "Benvenuti al momento scienza - ha detto il comico - oggi ho fatto un'invenzione che potrà cambiare la vita a molte persone". E, rivolgendosi a un perplesso De Martino, ha proseguito: "Tu sai che molte persone purtroppo hanno dei problemi di cuore, quindi io ho fatto un'invenzione sanitaria, ho inventato i cardiocchiali. Mettendo questi occhiali non vedo, ci ho appiccicato degli adesivi...".

"E cosa c'entra col cuore?", ha chiesto il conduttore. "Sappiamo tutti che occhio non vede e cuore non duole e quindi con questi siete salvi", ha chiosato Herbert tra le risate e gli applausi del pubblico. 

