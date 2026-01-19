Report, Ranucci bombarda Barbareschi: "Devi ridare 8 milioni". Risposta fulminante

Regolamento di conti in diretta per Sigfrido Ranucci a Report, su Rai 3. Una settimana fa Luca Barbareschi, in apertura del suo programma Allegro ma non troppo, aveva accusato il giornalista di non citarlo mai per "lanciarlo" ma, in compenso, di dare spazio al consulente Gian Gaetano Bellavia, "che mi sta spiando da due anni".

Subito dopo l'attacco, Ranucci su Facebook aveva parlato di "indegno sproloquio" e poi ha pensato bene di dedicare un ulteriore spazio all'attore e regista milanese nell'ultima puntata di Report, andata in onda domenica 18 gennaio.

"Nessuno l'ha spiato, non c'è nulla di eversivo, solo la lettura dei bilanci del teatro Eliseo di cui lui è proprietario - le parole del giornalista -. E quello che emerge è che dovrebbe restituire otto milioni di euro". Il riferimento è ai finanziamenti pubblici ricevuti dal Teatro Eliseo, 13 milioni di euro dal 2017 e il 2022. "Con un emendamento bipartisan del 2017 il Parlamento ha finanziato per 8 milioni di euro il centenario dell'Eliseo, centenario già festeggiato nel 2000". Quindi la battuta finale di Ranucci, molto velenosa: "Dovrebbe restituire otto milioni di euro. Ora Allegro ma non troppo può cominciare".

Quasi uno sfregio, visto che mai nelle puntate precedenti Ranucci aveva citato Barbareschi e il nome del suo programma. Proprio a questo aveva fatto riferimento Barbareschi: "Volevo ringraziare il conduttore di Report e ricordargli che io mi chiamo Luca Barbareschi, lui fa fatica a dirlo. Gli costerebbe poco dir che dopo il suo programma c'è il nostro ma gli fa fatica. E allora voglio ricordargli che non dovrebbe fargli fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni, l'ho letto dal giornale, per questo verrà querelato. Io non spio voi ma almeno ricordatevi il nome. Stai attento!".

Dopo la tirata di Ranucci, anche il 18 gennaio è arrivata la replica di Barbareschi: "Lo volevo dire a fine puntata ma lo dico ora, volevo ricordarvi che domenica prossima alle 9 c'è Report, con Sigfrido Ranucci nel caso non vi ricordiate il nome. Mi raccomando puntuali, l'offerta sulla rete resta, per tutta la settimana".