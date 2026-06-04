Minetti, il Fatto e Report: il fallimento del giornalismo "vai e uccidi"

Al termine di un approfondito supplemento di indagine la Procura generale di Milano è giunta alla conclusione che Nicole Minetti ha tutti i requisiti per accedere alla grazia concessale dal Presidente della Repubblica. Pertanto - scrive la procuratrice Nanni - l’inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano che sosteneva il contrario è totalmente infondata oltre che basata su alcuni falsi. Insomma, il presunto scoop che tanto ha fatto discutere si è rivelato un amo avvelenato al quale hanno abboccato politici e giornalisti di primo piano.

Grazia a Minetti, la Procura smonta le balle del Fatto: confermato il parere positivo La Procura generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti il 18...

Basterebbe rivedere uno spezzone della puntata su La7 di DiMartedì del 28 aprile in cui Massimo Gramellini, grande firma del Corriere della Sera, e il conduttore Giovanni Floris si sperticano in lodi al Fatto Quotidiano, deridono la Minetti e chi l’ha graziata, emettono sentenze definitive; basterebbe rivedere l’altro campione di giornalismo etico Sigfrido Ranucci che ospite di Bianca Berlinguer ha provato a coinvolgere su “voci in attesa di conferma” nel fango sparso dal Fatto pure il ministro Nordio.

Nicole Minetti, la figuraccia di Gramellini: "Come fai a chiedere la grazia?" La Procura generale di Milano ha affermato che dagli "accertamenti" svolti nell'ultimo mese e mezzo, gli s...

Perché il caso Minetti non è solo un grave incidente di percorso di un giornalista (lo stesso che peraltro aveva accusato ingiustamente Vittorio Sgarbi che anche per questo è caduto in una profonda e irreversibile depressione) e di una testata, no il caso Minetti è il fallimento di un sistema giornalistico e mediatico articolato, braccio armato dell’opposizione politica, potente al punto da sentirsi impunito e intoccabile e quindi privo del benché minimo scrupolo. Gli eccessi di sicurezza e arroganza, come si sa, giocano brutti scherzi.

Grazia a Minetti, la controffensiva: "Chiediamo i danni a Fatto, Report e È sempre Cartabianca" Non ci sono "segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura in Uruguay ...