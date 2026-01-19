L'Eredità, "quelle d'amore". E lui risponde così: risate in studio

Francesco strappa un sorriso. Accade a L'Eredità durante la puntata in onda lunedì 19 gennaio. Su Rai 1 il concorrente del gioco di Marco Liorni deve contendersi il match successivo con Laura. E proprio qui ecco che nelle domande a tempo, gli viene chiesta la soluzione del quesito: "Quelle d'amore capitano a tutti". La risposta? Per il ragazzo "disgrazie". Una parola che scatena subito le risate in studio, con la Professoressa che tornando seria lo incalza: "Oppure?". La risposta è infatti "delusioni".

Inutile dire che il siparietto ha subito fatto il giro del web e in tanti hanno ricondiviso il filmato. Intanto il conduttore deve fare i conti con la mancanza di voce. Per Liorni è il secondo giorno al punto che nei giochi devono intervenire le Professoresse. Sono loro a leggere le domande ai concorrenti. Un cambiamento che però piace al pubblico.

Su X gli utenti non possono fare a meno di notare la bravura delle due ragazze. E c'è chi scrive: "Grazie all'abbassamento di voce di Liorni, oggi la trasmissione è più briosa. Linda e Greta rendono molto più piacevole l'ascolto e la visione", "Questa conduzione in pool non è male", "Comunque sto povero Liorni con questa voce raffreddata, pure non si può sentire".