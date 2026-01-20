Affari Tuoi, Herbert Ballerina assente e scomparso: girano voci inquietanti

Come ogni sera, arriva l'ora di Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi, del Dottore e della fortuna. Il game-show condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e che in questa stagione ha scoperto il fenomeno-Herbert Ballerina, il comico e ospite fisso, mattatore della trasmissione, irresistibili i suoi sketch con De Martino.

La puntata in questione è quella di martedì 20 novembre. Tra i pacchisti la new-entry è Susanna, da Montesilvano, provincia di Pescara e in rappresentanza dell'Abruzzo. Ma a misurarsi con la sorte tocca a Luca da Rocchetta da Volturno, provincia di Isernia, a tenere alta la bandiera del Molise. "Lavoro nel settore delle rinnovabili e faccio anche il musicista", spiega. Ad accompagnarlo nella sfida ai pacchi c'è Federica, anche lei musicista.

Bene, fino a qui i fatti essenziali. Peccato che la puntata, sin dal principio, sia stata caratterizzata dall'assenza proprio di Herbert Ballerina. Nelle battute iniziali, infatti, De Martino inquadra un cartonato di Ballerina. E spiega che non si trova: "Abbiamo qualche segnalazione, speriamo di ritrovarlo, comunque torna subito. Herbert, torna! Torna!", afferma De Martino. A quel punto parte una voce registrata, quella del comico, prima intrusione di una lunga serie: "Sono Herbert Ballerina e vendo paglia. Sono un pagliaccio", afferma il caronato.

Insomma, assente non giustificato. Circostanza che scatena i social. "Nella prossima puntata SDM avrà nientemeno che il plastico del posto dove è scomparso il poro Herbert", afferma Edo con ironia. "Non ho capito perché Herbert non c'è, qualcuno spiega per favore?", si interrogava un'altra utente. "Herbert sarà a casa che si sta facendo delle risate oppure sul divanetto del suo camerino..., ipotizzava un altro. "Rivogliamo Hebert!". Mistero fitto: che fine ha fatto Herbert Ballerina? Per inciso, in molti ipotizzavano che fosse malato, un influenza, e a detta di questi lo si sarebbe capito dal fatto che anche dalla voce registrata si intuiva il suo disagio. Chissà...