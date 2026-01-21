Libero logo
mercoledì 21 gennaio 2026
Affari tuoi, crisi-De Martino senza Ballerina? "Guardatelo..."

"Sinceramente preferisco Herbert a questa cringiata". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, si scatenano in tempo reale martedì sui social: sta andando in onda un'altra puntata senza Herbert Ballerina, il pacchista-disturbatore diventato una colonna di questa edizione accanto a Stefano De Martino.

Nel banco dei pacchisti l'ex spalla di Maccio Capatonda è stato sostituito da un cartonato e, soprattutto, da Martina Miliddi, splendida e conturbante ballerina. 

La scuderia è di quelle di peso: Amici di Maria De Filippi, la stessa scuola targata Mediaset dalla quale oltre 15 anni fa ha spiccato il volo De Martino. Martina ha mandato in tilt molti telespettatori (e i loro ormoni) con una coreografia scatenata al centro dello studio, anche se qualcuno non ha gradito e ha rimpianto Herbert.

C'è anche chi ha notato un velo di tristezza negli occhi del padrone di casa. De Martino viene spesso descritto come "brillante, ma un po' più spento del solito", e la sua conduzione "priva del solito brio". E per un breve momento, Stefano ha anche lasciato da parte i consueti, simpatici sfottò che riserva sempre a Herbert lanciandogli un messaggio accorato: "Torna, st' casa aspetta a te".

