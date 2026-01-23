Affari tuoi, Miriam vince: "Partita da ufficio inchieste"

"Torna a breve, torna a breve...". Stefano De Martino apre Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, con una doverosa rassicurazione: l'assenza di Herbert Ballerina sta per terminare. D'altronde, i telespettatori sui social attendono con un pizzico di preoccupazione aggiornamenti sul disturbatore, presente giovedì sera solo in maniera virtuale. Il solito cartonato e un messaggio registrato da casa, con una delle sue classiche battute.

Al posto dei suoi siparietti con De Martino c'è Martina Miliddi, lanciatissima giovane ballerina uscita da Amici di Maria De Filippi. Poi, finalmente, l'attenzione di tutti si può spostare sul "core business" del programma, vale a dire la partita del concorrente.

In gioco c'è Miriam, dalla Basilicata, insieme al compagno Francesco. I due hanno due bimbe piccole e vorrebbero sposarsi, chissà se con un aiutino economico da Affari tuoi. E l'aiutino arriva, eccome. La partita infatti è molto fortunata. Miriam arriva con due pacchi da aprire, da 50mila e 300mila euro, il massimo possibile. In mano la coppietta ha il pacco 19 ma il Dottore toglie loro ogni dubbio, offrendo 150mila euro: assegno accettato e portato a casa.

Sui titoli di coda, si scatena il solito delirio di commenti su X da chi segue a casa: "150k € non sono bruscolini dai come si fa a rinunciare?", "Dottore, va bene non scoprire le carte ma fino a un certo punto se tu sai che ci sono 50k perché offri il triplo... Chi se ne frega di come si regoleranno poi gli altri quando successivamente giocheranno, ricordati che sono soldi nostri", "Stasera Elettra Lamborghini ha vinto 150k", "Ora ho capito perché è stata solo una settimana, tra lei e il marito antipatici", "Ennesima puntata da ufficio inchieste", "Ma che bella partita stasera!! Sono contenta per loro", "Non so se sia più imbarazzante dire che vogliono vincere centinaia di migliaia di euro per un matrimonio o quelli che li volevano per gli infissi...".