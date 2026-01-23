Affari tuoi, Martina Miliddi troppo sexy: è il caos

Ormone impazzito e polemiche tra i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Colpa di Ballerina e.... la ballerina. Da qualche giorno, "per motivi personali", tra il banco dei pacchisti manca il disturbatore Herbert Ballerina. Un mistero che ha messo in crisi parecchi appassionati.

A sostituirlo in studio un simpatico cartonato ad altezza naturale e, soprattutto, la new entry Martina Miliddi, giovane, bella e brava ballerina uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Il suo sorriso e le sue coreografie hanno creato un certo scompiglio, come testimoniano molti commenti in tempo reale dei fan che seguono da casa via X.

"Ma Martina Miliddi che entra in scena toccandosi sempre i capelli, è un vizio o fa parte della coreografia?", "I balletti di Martina non sono adatti al programma", "Ballerini con offerte di più contratti sono rimasti a fare i figuranti ad Amici 23, almeno Martina lavora e pure tanto! Ad Affari tuoi comunque avrei preferito un ballerino uomo giusto per qualcosa di diverso dal solito cliché della ballerina bona!".

C'è chi ha già nostalgia del comico: "Spero tanto che torni Herbert... con la ballerina è noioso il programma per me", "Ma Herbert che è andato a fare teatro mentre era fisso nel programma? Nessuno lo pensa? Perché non lo scrivete invece di dare addosso alla ballerina?", "Comunque martina bellissima e bravissima, eh, ma a me manca tantissimo Herbert, non vedo l’ora che ritorni". Finché un telespettatore esce dal coro e chiosa: "Io mio che p***le tranquilli quando tornerà Herbert la Ballerina si toglierà dai maroon 5... Non vi preoccupate".