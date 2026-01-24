Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"

Oggi, sabato 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei si chiama Andrea, viene dalla provincia di Trento e nella vita è un'organizzatrice di eventi.

Il concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Lui si chiama Alessio, viene da Prato e analizza la qualità degli alimenti. Lui è fidanzato con Asia e hanno un bambino: il piccolo Cesare. Quindi ha deciso di partecipare insieme a sua mamma. Lei si chiama Elisabetta, nella vita ha sempre fatto la commessa e oggi è in pensione. Insieme hanno giocato col pacco numero 6.