Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"

Oggi, sabato 24 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. Lei si chiama Andrea, viene dalla provincia di Trento e nella vita è un'organizzatrice di eventi.
Il concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Lui si chiama Alessio, viene da Prato e analizza la qualità degli alimenti. Lui è fidanzato con Asia e hanno un bambino: il piccolo Cesare. Quindi ha deciso di partecipare insieme a sua mamma. Lei si chiama Elisabetta, nella vita ha sempre fatto la commessa e oggi è in pensione. Insieme hanno giocato col pacco numero 6.
Ma a un certo punto, Stefano De Martino ha finalmente dato la notizia che tutti i telespettatori stavano aspettando da tempo. Così si è rivolto direttamente alla telecamera e ha comunicato agli italiani: "Ho una buona notizia. Lo abbiamo trovato. Volevo ringraziare l'ambasciata italiana all'estero che ha fatto sì che lui venisse liberato... poi vi spiegheremo. Herbert Ballerina sta rientrando in Italia. Domani, se tutto va bene, sarà di nuovo con noi".