Fuori dal coro, il nazi-insulto di Marco Rizzo: "Ursula Waffen!"

L’Europa detta legge, impoverisce i mercati agroalimentari italiani e, per di più, rischia di sostituire i nostri cibi con derivati sintetici che avvelenano le nostre tavole. Di questo si discute a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano, in onda ogni domenica in prima serata su Rete 4.

L’argomento lo introduce lo stesso conduttore, che s’indigna con Ursula Von der Leyen: “L'Europa attacca il nostro cibo, quello che arriva sulla nostra tavola. Rischiano di arrivare prodotti con pesticidi, antibiotici, ormoni, tutte cose proibite in Italia e che arrivano dal Sudamerica, perché l'Europa ha voluto firmare l'accordo con il Mercosur, accordo con il Sudamerica per il libero scambio. La grande industria ci guadagna e gli agricoltori vengono colpiti e massacrati ancora una volta. Così vuole Ursula von der Leyen. In Sudamerica non ci sono i vincoli imposti agli agricoltori italiani, ma è l'Europa stessa ad imporli agli agricoltori italiani che così muoiono e poi fa arrivare dall'estero i prodotti che da noi sono vietati e per questo gli agricoltori sono scesi in piazza”.

Tra gli ospiti, in collegamento, c’è Marco Rizzo, fondatore di Democrazia Sovrana Popolare, che si scaglia contro il presidente della Commissione europea, Von der Leyen, a suo avviso garante degli interessi della Germania a discapito degli altri Paesi: “La von der Leyen ha avuto una battuta di arresto al Parlamento Europeo per dieci voti, ma sapete cosa ha fatto? Ha proposto la clausola di salvaguardia, perché il Mercosur, questa schifezza, la votano i governi e non i parlamenti e quindi vuole proseguire su questa vicenda. Perché? Perché ci vogliono avvelenare".

"Fitofarmaci, tutte le schifezze, gli OGM che fino all'altro giorno erano vietati in Italia, da domani saranno leciti. Perché? Per chi? Per le grandi imprese, come diceva Mario Giordano, ma principalmente per la Germania, perché la manifattura tedesca su questo ci guadagna. E guardate un po' di chi fa gli interessi la von der Leyen? Della Germania. In Germania, nell'altro secolo, c'erano le Waffen SS. Ebbene, diamo una bella idea per la von der Leyen, Ursula Waffen! Ursula Waffen!”.