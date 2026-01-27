Sinners, in prima tv il film candidato a 16 Oscar

Arriva in prima tv, su Sky Cinema I Peccatori (Sinners), il film che ha ottenuto sedici nomination agli Oscar 2026 (la cerimonia della premiazione si terrà lunedì 16 marzo), stabilendo un nuovo record nella storia del premio cinematografico più ambito e prestigioso. Diretto da Ryan Coogler il film ha già vinto due Golden Globe (miglior risultato al cinema e al botteghino e miglior colonna sonora), I Peccatori si è aggiudicato le principali candidature: miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale per Ryan Coogler, miglior attore protagonista a Michael B. Jordan, miglior attrice non protagonista a Wunmi Mosaku e miglior attore non protagonista a Delroy Lindo, più altre dieci nelle categorie più tecniche.

Accanto a Michael B. Jordan, protagonista della pellicola in un intenso doppio ruolo (i due gemelli protagonisti della pellicola), il cast riunisce anche Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell,, Jayme Lawson e Omar Benson Miller. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film intreccia horror, fanta-thriller e dramma sociale in un racconto potente e stratificato. Con questo film il regista firma un film che riflette sul mito americano, sulla colpa e sulla redenzione. Coogler ha definito il progetto una vera e propria lettera d’amore al cinema, un’opera nata dal desiderio di tornare a raccontare storie capaci di emozionare e interrogare lo spettatore, mettendo al centro personaggi complessi e un immaginario visivo fortemente evocativo.

Lo stesso regista si è detto incredibilmente sorpreso per il record raggiunto di candidature (battuto il precedente record di 14 nomination finora detenuto da Eva Contro Eva, Titanic e La La Land). «Non avevo alcuna aspettativa. Per me sarebbe stato sufficiente che la gente andasse al cinema e si divertisse. Solo questo avrebbe già ripagato tutti gli sforzi. Ma il fatto che il pubblico e l’Academy abbiano voluto riconoscere il lavoro artigianale e i risultati raggiunti, considerandoli anche singolarmente, è incredibilmente gratificante».