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Milo Infante, ecco chi lo sostituisce a Ore 14: c'è il nome ufficiale

mercoledì 17 giugno 2026
Milo Infante, ecco chi lo sostituisce a Ore 14: c'è il nome ufficiale

1' di lettura

La Direzione Approfondimento Rai ha affidato a Salvo Sottile il programma pomeridiano Ore 14 al posto di Milo Infante. A dare la notizia in anteprima è stato il sito di Davide Maggio. Infante ha annunciato qualche giorno fa il suo passaggio a Mediaset. Il Biscione "per me è un punto di arrivo - dichiarava il conduttore - Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee". A Milo Infante "il benvenuto e l'augurio di buon lavoro da parte di tutta Mediaset". 

Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news.

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Per quanto riguarda Sottile, invece, con ogni probabilità lascerà il programma da lui condotto: FarWest. Per la successione - si vocifera - sarebbe pronto Antonino Monteleone. L’ex inviato de Le Iene è attualmente impegnato alla conduzione di Filorosso insieme alla giornalista Adele Grossi.

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