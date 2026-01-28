Affari tuoi, il sospetto su Herbert Ballerina: "Una montatura"

"Terza sera di fila con i 300.000 euro fino alla fine, la farsa continua". Complottisti scatenati per la puntata di mercoledì di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ce l'hanno con la concorrente, la pacchista della Liguria Daniela accompagnata in studio dal marito, ovviamente con gli autori. E addirittura con il padrone di casa, De Martino, e la sua spalla comica, il disturbatore Herbert Ballerina, rientrato da poco in trasmissione dopo una lunga, misteriosa assenza.

Alla fine, Daniela arriva con il pacco blu da 0 euro e i 300mila euro, pacco che più rosso non si potrebbe. Davanti al tutto o niente, il Dottore può tranquillamente optare per una offerta al ribasso, mettendo sul tavolo 75mila euro. Che la coppietta, con il sorriso sul volto, accetta.

Intanto, però, ecco su X i commenti dei telespettatori scatenati e maliziosi. "Adesso si è capito che il conduttore sa in anticipo cosa c'è nei pacchi di Affari tuoi... e che il programma è una montatura...", "Non solo il dottore conosce il contenuto dei pacchi Affari tuoi". Il riferimento è alle profezie di De Martino e Ballerina, che indovinano il contenuto di qualche pacco spiazzando tutti, pubblico in sala compreso.

"Stefano ed Herbert due paragnosti", "De Martino: nel 10 ci sono 200 euro *escono 200 euro*. Herbert: nel 20 ci sono 20 euro *escono 20 euro*. SDM: nel 16 ci sono 30k *escono 30k*", "Più che una partita di Affari tuoi sembra un chi ne azzecca di più tra Stefano e Herbert", "Stefano e Herbert che ormai condividono il neurone", "I pacchisti che sbirciano. Ormai stanno in autogestione".