Milano-Cortina, effetto Olimpiadi anche in tv: cosa succede

CHI SALE (Sky Tg24 e Sky Sport24) Le redazioni di Sky Tg24 (diretta da Fabio Vitale) e di Sky Sport (diretta da Federico Ferri) hanno approfittato dell’effetto attesa per le Olimpiadi e l’ascolto si vede. Per quel che riguarda il canale all news, l’Auditel segnala picchi all day che in gennaio han toccato il 4.5% di share, medie di 170mila spettatori e 4,5 milioni di contatti. Venerdì mattina 3% di share per il simulcast di Sky Tg24 su Tv8 con punte di 120mila teste. Ottima copertura sul fronte politico, in particolare con Luigi Casillo ad aggiornare da Milano sulle polemiche per la presenza dell’Ice.

Lato sportivo, Sky Sport24 è già attivissima con Fabio Tavelli ed Eleonora Cottarelli concentrati sull’approfondimento olimpico, piazzata a Milano a Casa Italia c’è Francesca Piantanida, Alessandro Acton a Cortina e Federica Lodi collocati a Livigno, mentre a fare le interviste ci sono Dody Nicolussi, Riccardo Re e Federica Frola. Danilo Freri e Pietro Nicolodi hanno commentato l’inaugurazione dell’Arena Santa Giulia mentre Nicolussi ha curato interviste speciali ad atleti di punta come Federica Brignone, Sofia Goggia e Dominik Paris.