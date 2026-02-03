Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari tuoi, ormone impazzito per Martina: vestita così in studio

martedì 3 febbraio 2026
Affari tuoi, ormone impazzito per Martina: vestita così in studio

2' di lettura

"La più criticata, la più  invidiata ecc.". Per circa un minuto, Martina Miliddi diventa il centro di gravità permanente di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

La bella, giovane e lanciatissima ex ballerina di Amici di Maria De Filippi (apparsa anche in Buen Camino di Checco Zalone, il film che ha frantumato ogni record ai botteghini italiani), è entrata nella squadra durante i giorni della misteriosa assenza di Herbert Ballerina. Fuori un Ballerina, dentro una ballerina, hanno ironizzato in tanti. La sua presenza, conturbante, ha scatenato gli ormoni dei telespettatori maschi più euforici e scatenato pure qualche veleno immotivato. 

Il ritorno di Herbert però non ha rispedito a casa Martina, confermata come presenza fissa che garantisce quel "quid" che mancava la programma, ormai più simile a un varietà in miniatura che a un tradizionale quiz televisivo.

Il suo "stacchetto", sulle note della iconica Unchain my heart del grande Joe Cocker, è diventato velocemente virale lunedì 2 febbraio, mentre in studio Irene, dalle Marche, lotta per realizzare un grande sogno: portarsi a casa i 300mila euro.

La concorrente rimane con tre pacchi rossi da 10mila, 20mila e 300mila euro, e infine con 20mila e 300mila euro. Il Dottore a questo punto alza l'offerta, dai precenti 40mila a 80mila euro: Irene accetta e fa bene, perché in mano aveva proprio la cifra più bassa.

tag
martina miliddi
affari tuoi
stefano de martino
herbert ballerina
affari tuoi irene

Beccati Affari tuoi, il fuoronda tra De Martino e Herbert Ballerina: "Non è una cosa bella"

Scelte sbagliate Affari Tuoi, Irene scoppia in lacrime? Scatta il "linciaggio"

Scatenato Affari Tuoi, "la tua vita è risolta!": Herbert Ballerina gela Irene

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, il fuoronda tra De Martino e Herbert Ballerina: "Non è una cosa bella"

Affari tuoi, il fuoronda tra De Martino e Herbert Ballerina: "Non è una cosa bella"

Paolo Del Debbio inchioda la sinistra: "Balle assolute"

Paolo Del Debbio inchioda la sinistra: "Balle assolute"

Il Volo, il clamoroso forfait a Porta a porta: cosa c'è dietro

Il Volo, il clamoroso forfait a Porta a porta: cosa c'è dietro

Askatasuna, le violenze di Torino spostano le curve

Askatasuna, le violenze di Torino spostano le curve

Klaus Davi