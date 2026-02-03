Affari tuoi, ormone impazzito per Martina: vestita così in studio

"La più criticata, la più invidiata ecc.". Per circa un minuto, Martina Miliddi diventa il centro di gravità permanente di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

La bella, giovane e lanciatissima ex ballerina di Amici di Maria De Filippi (apparsa anche in Buen Camino di Checco Zalone, il film che ha frantumato ogni record ai botteghini italiani), è entrata nella squadra durante i giorni della misteriosa assenza di Herbert Ballerina. Fuori un Ballerina, dentro una ballerina, hanno ironizzato in tanti. La sua presenza, conturbante, ha scatenato gli ormoni dei telespettatori maschi più euforici e scatenato pure qualche veleno immotivato.

Il ritorno di Herbert però non ha rispedito a casa Martina, confermata come presenza fissa che garantisce quel "quid" che mancava la programma, ormai più simile a un varietà in miniatura che a un tradizionale quiz televisivo.

Il suo "stacchetto", sulle note della iconica Unchain my heart del grande Joe Cocker, è diventato velocemente virale lunedì 2 febbraio, mentre in studio Irene, dalle Marche, lotta per realizzare un grande sogno: portarsi a casa i 300mila euro.

La concorrente rimane con tre pacchi rossi da 10mila, 20mila e 300mila euro, e infine con 20mila e 300mila euro. Il Dottore a questo punto alza l'offerta, dai precenti 40mila a 80mila euro: Irene accetta e fa bene, perché in mano aveva proprio la cifra più bassa.