Dritto e Rovescio, Donzelli gela Cacciari con 4 parole: "Via questa legge folle"

Il governo ha varato il nuovo Decreto Sicurezza, con un pacchetto di misure che va dalle sanzioni per i genitori di figli armati di coltello al registro separato per reati con causa di giustificazione per forze dell'ordine e cittadini. Potenziato anche il daspo urbano: piazze vietate a chi ha già commesso reati. Di questo si disserta a “Dritto e Rovescio”, il programma di Rete4 che approfondisce i temi d’attualità, condotto da Paolo Del Debbio.
In studio, tra gli ospiti, c’è Tommaso Cacciari, assolutamente contrario a questa riforma che, a suo dire, non risolverà i problemi, ma aizzerà di più le folle: “La ricetta è sempre una e soltanto una, ovvero repressione, punizione, polizia, galera. Questa è l'unica lingua che si parla. Come se questa impronta potesse in qualche modo risolvere mezzo problema che ci troviamo davanti. I facinorosi li renderà semplicemente più violenti, acuirà semplicemente i problemi. Non c'è galera che tenga di fronte alle tensioni sociali. Non c'è minaccia di punizione che tenga. Non ci riescono i pasdaran in Iran. Pensate di riuscirci voi con i decreti di sicurezza? Non è così che si risolvono le cose. Il problema per voi, la sicurezza e la criminalità, è in maniera del tutto erronea legata all'immigrazione, legata all'etnia. Se uno vuole combattere davvero la criminalità deve intervenire sulla povertà”.
Dritto e rovescio, Meloni durissima: "Non esiste che un immigrato abbia più diritti di un italiano""Ancora viva, grazie, lei?". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Diritto e Rovescio su ...
La replica, pronta, arriva da Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d’Italia: “Fino a oggi se una persona per strada vedeva la classica vecchina scippata, rincorreva lo scippatore e lo fermava. Quella persona che fermava lo scippatore rischiava di essere denunciata e andare al processo per sequestro di persona. Ecco, abbiamo tolto questa legge folle, abbiamo stabilito che chi ferma uno scippatore gli deve essere fatto un applauso e non deve finire indagato, per esempio. Altra follia che era stata fatta quando c'erano certi geni al governo era che se a una persona gli veniva tolto il portafoglio sull'autobus e veniva borseggiata non si poteva agire automaticamente, ma il derubato doveva andare a denunciare e solo dopo la denuncia si poteva procedere e anche eventualmente arrestare. Le persone anziane a cui viene tolto il portafoglio e viene tolta la borsa non devono essere costrette a denunciare per poter arrestare la ROM o chiunque sia che gli va a togliere il portafoglio. La polizia può e deve agire autonomamente. Sono cose di buon senso”.