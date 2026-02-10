Affari Tuoi, Herbert Ballerina insultato da De Martino: "Fermiamo tutto"

La puntata del 9 febbraio di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, è stata una delle più divertenti e caotiche della stagione, grazie al concorrente Marco, avvocato udinese laureato con lode e appassionato di peluche, affiancato dalla sorella Dora.Il caos è esploso quando il linguaggio forbito e colto di Marco – pieno di termini ricercati e riferimenti filosofici – ha mandato in tilt Herbert Ballerina, il comico pacchista. Dopo aver già commentato "Non sto capendo più nulla stasera, non può parlare così", Herbert è sbottato di nuovo durante la partita: "Dobbiamo stoppare la trasmissione, qua non si capisce nulla!".

De Martino non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha replicato al volo con una stoccata al veleno: "Ma tu non capisci perché sei ignorante". La frase, pronunciata in diretta, ha scatenato risate in studio e sui social, diventando virale in poche ore.Il siparietto si è inserito in una serata surreale: Marco ha rifiutato offerte multiple (20-30mila euro, cambi dal Dottore), bruciato pacchi pesanti (50mila, 100mila, 300mila) e vinto alla fine 75mila euro. Tra frecciatine alla concorrenza Mediaset ("Marco ha sbagliato programma, è troppo acculturato"), esibizioni di Martina Miliddi e battute di Herbert (che ha provato a imitare il concorrente: "La situazione è kafkiana"), De Martino ha dominato la scena con ironia tagliente.