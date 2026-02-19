Fanpage, anche il Tg4 irride il sito di Cancellato

Più che un sassolino dalla scarpa, quello di Stefania Cavallaro, giornalista Mediaset e volto dei tg del gruppo, è un macigno che cade in testa a Francesco Cancellato e a tutta Fanpage, che già sta vivendo giorni diciamo così piuttosto imbarazzanti.

«Non so se voi vi ricordate quel sito, Fanpage, dovreste ricordarvi, insomma un nome che ogni tanto torna ricorrente...», premette la Cavallaro, con la regia del Tg4 che nel video alle sue spalle mostra il titolo del sito. «Qualche anno fa ci dava per spacciati. Era, vi faccio vedere questo strappo, come si dice in gergo, il 14 novembre 2021 e titolava, sul suo sito: “Chiudono Studio Aperto e Tg4, svolta storica per l’informazione di Mediaset. Ascolti sempre più bassi e le esigenze di tagli, questo alla base della decisione”. Ora - prosegue la Cavallaro -, chiedo al regista se mi dà un secondo la 4, perché voglio farvi verificare una cosa di persona».

I toni si alzano: «Io ci sono qua, sono in carne e ossa, non sono intelligenza artificiale, ancora non ci siamo arrivati, e vi aggiungo anche che Tg4 e Studio Aperto sono tra i tg che più crescono in Italia, a quest’edizione in particolare cresce dell’11 per cento, quindi a quanto pare questa profezia è stata smentita"». Quindi ecco la bomba, sganciata con ammirevole nonchalance: «Cosa succede? Che però oggi il titolo sui giornali se l’è meritato proprio Fanpage, ma per altri motivi, e qua sì la regia può rimandare a pieno questo strappo di Tg4: “Contratti farlocchi, l’Inps sanziona l’editore di Fanpage per 3 milioni e mezzo di euro”».