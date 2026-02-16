Fanpage, contratti farlocchi ai giornalisti: stangata da 3,5 milioni di euro

Alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Dopo un anno e mezzo, Libero torna a occuparsi del caso Fanpage, testata nota per le inchieste mirate esclusivamente sul Centrodestra (un giro di parole per dire che si tratta di un giornale online schieratissimo a sinistra, cosa ovviamente lecita) e recentemente finito su tutte le prime pagine dei quotidiani per la vicenda Paragon. Ad agosto del 2024 avevamo raccontato degli stranissimi contratti applicati ai giornalisti diretti da Francesco Cancellato, in virtù dei quali il gruppo editoriale riesce a fare risparmi non da poco, circa il 40% rispetto ai normali stipendi di categoria. Per non parlare delle altre clausole che qualcuno definirebbe discutibili. Bene, oggi siamo al “come è andata a finire”. È andata a finire che l’Inps è piombata sulla pratica e dopo aver fatto alcuni controlli ha rifilato all’editore sanzioni pari a 3,5 milioni di euro. Una storia che a voler essere severi potremmo definire imbarazzante anche per un problema politico: mentre Cancellato e le sue firme nei loro articoli danno lezioni al governo su diritti dei lavoratori e salario minimo (l’ultimo pezzo del direttore su questo tema è di pochi giorni fa), in casa loro succede un po’ di tutto.

L’ANNUNCIO

Ad annunciare l’arrivo della multa è stata la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che tuona: «L’applicazione scorretta dei contratti, secondo Fnsi, non rappresenta solo un danno ai colleghi giornalisti, costretti a lavorare con stipendi inferiori e tutele minime, ma è anche un chiaro esempio di concorrenza sleale da parte di aziende che hanno bilanci milionari, pari a quelli dei grandi gruppi editoriali tradizionali». E ancora: «La dignità del lavoro, una giusta retribuzione e le corrette tutele previdenziali non possono essere sacrificate sull’altare dell’imprenditoria corsara». Ora tocca riassumere in parte la vicenda. La storia del sito inizia nel 2011, con una decina di contratti giornalistici “normali”, quelli stabiliti da Fieg (associazione degli editori) e dalla Fnsi (federazione nazionale della stampa italiana, rappresentativa dei giornalisti). L’editore vuole crescere, ma senza rischiare troppo. Risultato: Fanpage arruola manodopera a basso costo. Piovono decine di contratti di collaborazione, i co.co.co. Contratti che - nota bene- non prevedono la permanenza in redazione e con emolumenti particolarmente bassi per la categoria. Alcuni degli assunti dell’epoca - da noi contattati - ci hanno raccontato di buste paga variabili, da 1000 fino a 1500 euro.

Con piccoli adeguamenti annuali per evitare rotture con i redattori. A fronte di ritmi di lavoro serrati. Uno solo di questi colleghi decide di far causa e raggiunge un accordo con una compensazione economica, prima ovviamente di andarsene. Gli altri rimangono nel limbo nella speranza di essere regolarizzati. Cosa che per molti di loro avviene, ma non con il normale contratto Fieg-Fnsi, ma con quello Uspi, pensato per piccole realtà locali. Piccole realtà e piccoli stipendi, ovviamente. Il tutto avallato dalla Fnsi, che la ritiene una soluzione transitoria. Inevitabilmente dopo poco tempo si arriva a una rottura tra le controparti.