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Dieci Minuti, da Trump alla tavola: perché il format di Nicola Porro funziona

domenica 12 aprile 2026
Dieci Minuti, da Trump alla tavola: perché il format di Nicola Porro funziona

1' di lettura

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CHI SALE (Dieci minuti)
Bilancio Auditel positivo per Dieci minuti condotto da Nicola Porro nel preserale di Rete 4. La striscia quotidiana, in onda dopo il Tg4 delle 19 e partita l’8 settembre 2025, si sta mantenendo su medie vicine al milione di spettatori e al 6% di share arrivando a picchi del 7% e di 1,2 milioni di teste come in occasione della puntata del 1° ottobre quando si parlò della Flotilla, sopra il milione e al 6.4% il 28 dicembre 2025, nel periodo delle Feste in cui a condurre c’era Alessandro Sallusti, con focus sull’incontro in Florida tra Trump e Zelensky o il 18 marzo quando si parlava di referendum giustizia e nuovo decreto carburanti col ministro Salvini o ancora il 21 gennaio con ospite l’ex ministro Tremonti sul tema Trump e Groenlandia. 

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Infine, questo giovedì audience oltre il milione col 6.8% per il discorso della Premier Meloni alla Camera commentato insieme a Francesco Verderami del Corriere della Sera. Guerre, referendum, pro Pal, femminicidi, Crans Montana, cucina italiana, insomma, una vetrina completa su tutto quanto accade a livello nazionale e internazionale.

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