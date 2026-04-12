Dieci Minuti, da Trump alla tavola: perché il format di Nicola Porro funziona

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Dieci minuti)

Bilancio Auditel positivo per Dieci minuti condotto da Nicola Porro nel preserale di Rete 4. La striscia quotidiana, in onda dopo il Tg4 delle 19 e partita l’8 settembre 2025, si sta mantenendo su medie vicine al milione di spettatori e al 6% di share arrivando a picchi del 7% e di 1,2 milioni di teste come in occasione della puntata del 1° ottobre quando si parlò della Flotilla, sopra il milione e al 6.4% il 28 dicembre 2025, nel periodo delle Feste in cui a condurre c’era Alessandro Sallusti, con focus sull’incontro in Florida tra Trump e Zelensky o il 18 marzo quando si parlava di referendum giustizia e nuovo decreto carburanti col ministro Salvini o ancora il 21 gennaio con ospite l’ex ministro Tremonti sul tema Trump e Groenlandia.