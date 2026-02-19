Affari tuoi, Benedetta piange: "Divorzio"

"Datevi un bacio, dai, datevi un bacio!". Stefano De Martino intuisce subito la malaparata e prova a tamponare la falla nel finale di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. E' appena terminata malissimo l'avventura di Benedetta, la pacchista di Campobasso. La delusione è palpabile e la sensazione è che la bella molisana ce l'abbia un po' con il marito Maurizio, che l'ha accompagnata in studio.

Il ragazzo è particolarmente vivace, fin da quando in avvio racconta come l'ha abbordata. Un piccolo incidente d'auto, un biglietto lasciato sul parabrezza e una promessa ben poco galante di "tamponamento". Benedetta si dice imbarazzatissima per l'esuberanza del compagno, che però la convince arrivati alla Regione Fortunata a puntare tutto sulle Marche. Ci sono 100mila euro in ballo ma purtroppo per la coppietta, la risposta giusta è un'altra: la Sicilia. "Vabbè", reagisce la concorrente. Gli occhi lucidi, la bocca contratta in un sorriso ben poco convincente, il gelo totale con Maurizio anche dopo il bacio riparatore.

Sui social, i telespettatori si scatenano in tempo reale tra sfottò e profezie funeste: "Amico scappa con l'alieno e salvati da lei", "Al marito direi: coraggio, inizia a cercare casa...", "Niente, era un bravo ragazzo Maurizio!!!", "Gli occhi di chi si aspetta le carte del divorzio", "La faccia di lei. AHAHAHAHAHAHAH!", "L'amore trionfa ma l'incazzatura di più", "Secondo me lei gli mena", "Bene. È stato un bel matrimonio finché è durato".