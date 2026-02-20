Affari Tuoi, "non può essere": la regione fortunata scatena il caos

Cristina dalle Marche è stata la protagonista di Affari tuoi, il gioco condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda ieri, venerdì 19 febbraio. Originaria di Ascoli, nella vita lavora come impiegata in un'azienda di energia elettrica. Ad accompagnarla in studio la sorella Marzia. Le due hanno giocato con il pacco numero 8. Dopo un inizio positivo, la partita ha poi preso una brutta piega. E le concorrenti si sono trovate con un nulla di fatto in mano. Di qui il tentativo alla regione fortunata.

Cristina e Marzia hanno puntato sulla Puglia per provare a vincere 100mila euro e sulle Marche per i 50mila. Purtroppo però anche in questo caso nulla da fare. La regione fortunata era la Basilicata. In molti, cui social, hanno commentato la partita con un certo dispiacere per le due sorelle, che non sono riuscite a vincere nulla. "Altra sfiga pure stasera. Mamma mia #AffariTuoi", ha scritto un utente sulla piattaforma X. Qualcun altro invece ha espresso dei dubbi sulla soluzione della regione fortunata: "Dai non può essere ancora la Basilicata, dopo non essere uscita mai arriva quasi 2 volte di seguito??? #affarituoi".