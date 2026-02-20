Dritto e rovescio, Marta: "Ci pagano la pensione?", lo sfogo della vittima di uno stupro

Grande commozione in studio per la testimonianza di Marta. A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è stata ospite una donna che ha subito uno stupro da un immigrato di seconda generazione. La vittima non ha usato giri di parole e ha attaccato il modello culturale della sinistra sull'accoglienza senza limiti.

"La stragrande maggioranza dei reati che vengono commessi anche dalle mie zone sono commessi da extracomunitari - ha spiegato ai telespettatori - e secondo me c'è un'immigrazione incontrollata e io penso che noi li abbiamo accolti, gli abbiamo dato agevolazioni e quant'altro, li abbiamo presi perché ci aiutassero a pagare le pensioni dei nostri anziani, ci aiutassero a noi cosa stanno facendo, commettono degli atti immondi verso noi e verso il nostro il nostro paese".