Dritto e rovescio, Marta stuprata da immigrato: "Ho pensato di morire"

Un racconto struggente, una testimonianza che non può farci restare indifferenti. A Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è stata ospite Marta. Si tratta di una donna che ha subito uno stupro da un immigrato di seconda generazione. Ma ha trovato la forza per raccontare la sua storia - drammatica - in televisione.

"Quando le ha detto ora ti devo uccidere, ha pensato che sarebbe finita?", gli ha domandato Paolo Del Debbio. "Assolutamente sì - la replica di Marta -, mi sono spaventata tantissimo, oltretutto ho riportato dei danni psicofisici e sono seguita da degli psicologi, da degli psicoterapeuti, perché di notte mi sveglio ancora con questi flashback di lui che viene fuori da questo cespuglio e che mi aggredisce. Sto malissimo, la mia vita si è rovesciata e ho anche perso il posto di lavoro perché ero in mutua".