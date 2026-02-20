Libero logo
Dritto e rovescio, Marta stuprata da immigrato: "Ho pensato di morire"

di
venerdì 20 febbraio 2026
Dritto e rovescio, Marta stuprata da immigrato: "Ho pensato di morire"

2' di lettura

Un racconto struggente, una testimonianza che non può farci restare indifferenti. A Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è stata ospite Marta. Si tratta di una donna che ha subito uno stupro da un immigrato di seconda generazione. Ma ha trovato la forza per raccontare la sua storia - drammatica - in televisione.

"Quando le ha detto ora ti devo uccidere, ha pensato che sarebbe finita?", gli ha domandato Paolo Del Debbio. "Assolutamente sì - la replica di Marta -, mi sono spaventata tantissimo, oltretutto ho riportato dei danni psicofisici e sono seguita da degli psicologi, da degli psicoterapeuti, perché di notte mi sveglio ancora con questi flashback di lui che viene fuori da questo cespuglio e che mi aggredisce. Sto malissimo, la mia vita si è rovesciata e ho anche perso il posto di lavoro perché ero in mutua".

Brescia, stupra la figlia e resta incinta: chi è l'orco

Una storia agghiacciante. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di nazionalità straniera residente in provinci...

"Perché ha perso il posto di lavoro?", ha insistito. "Perché essendo in mutua sapevo che avrei avuto un lungo periodo - ha replicato Marta -, non negli orari della mutua, sono andate in azienda a consegnare le chiavi perché io ero responsabile di produzione, loro si sono attaccati al cavillo che io ero in mutua e mi hanno licenziato. Mi ha rovinato la vita questo ragazzo". "No, scusi, un po' è colpa del ragazzo, un po' l'azienda - l'ha interrotta il conduttore -. Ora io non so i contorni precisi, ma di fronte a una donna che subisce uno stupore, una violenza, un'azienda dovrebbe avere un occhio di riguardo, o mi sbaglio".

