Bra, il racconto-choc della ragazza stuprata dai calciatori: "Mi sono finta morta"

Parla di quanto sarebbe accaduto la notte del 30 maggio scorso la studentessa universitaria che ha denunciato una violenza sessuale subita da tre ex calciatori del Bra. I tre, Fausto Perseu, Alessio Rosa e Christ Jesus Mawete, sono indagati ad Asti e hanno chiesto il giudizio abbreviato. Per Rosa c'è anche l'accusa di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessuale, il cosiddetto revenge porn. A La Stampa, la ventenne torinese racconta di aver raggiunto la cittadina cuneese con due amiche e di aver incontrato in un locale il gruppo dei calciatori. Tra questi c'era Perseu, del quale aveva accettato l'invito a casa: "Ma volevo stare solo con lui" spiega. Nell'alloggio, invece, sarebbe stata raggiunta da Mawete e Rosa e costretta ad avere rapporti, anche non protetti: "Ho chiuso gli occhi e mi sono finta morta" ricorda la ragazza. A interrompere tutto l'intervento di una delle amiche.
Un'altra amica tre giorni più tardi l'avrebbe indotta a confidarsi e poi a recarsi al centro antiviolenza dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Da allora la ragazza ha tentato il suicidio per tre volte: "Mi vengono dei flashback di quella sera - dice - sento di avere mani addosso". Nell'intervista si parla anche di un video, girato di nascosto, in cui la ragazza nega di essere stata costretta: "In quel momento pensavo solo di andarmene. Di certo non volevo fare sesso di gruppo". Tutti gli accusati negano di averla forzata a fare sesso "abusando delle condizioni di inferiorità psichica e fisica" della coetanea, come si legge nell'avviso di conclusione indagini. Rosa condivise anche foto e video sulla chat di squadra "We are Champs". Il caso scuote comunque il mondo del calcio.
Bra, "stuprata dopo la festa promozione": i 3 calciatori sotto accusaTre ex giocatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn, ai danni di una r...
Il Livorno, nel quale oggi milita Mawete, ha tolto dalla lista dei convocati per la partita contro l'Arezzo il centrocampista: "Non è nelle condizioni psicologiche migliori" dice il presidente amaranto Joel Esciua, precisando di non voler esprimere giudizi ma lamentando "mancanza di trasparenza". Due anni fa Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, entrambi in forza al Livorno, erano stati coinvolti in un caso analogo e condannati: il verdetto di appello è atteso a giorni. Il Ligorna, club genovese di Serie D, ha invece confermato la convocazione di Rosa per la trasferta col Chisola, mentre il Giulianova ha annunciato l'avvio di un "confronto interno" con Perseu. Da Bra, dove la società esprime "assoluto stupore" e precisa che nessun evento legato alla festa promozione era in corso quella sera, interviene la minoranza consiliare. Il centrodestra chiede che il sindaco "valuti ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti".