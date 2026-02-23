Sanremo, incidente per la troupe de La volta buona: le immagini choc di Rosanna Cacio

"Pensavo fossero tutti morti". Terrore puro per la troupe di La Volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Giornalisti e operatori in viaggio per Sanremo, in vista della settimana speciale per il Festival, è stata coinvolta in un drammatico incidente stradale in direzione Genova: il van Rai ha infatti tamponato un altro mezzo all'interno di una galleria autostradale.

A bordo del mezzo c'erano l'inviata Rosanna Cacio, un film maker e due autori. Secondo il racconto della stessa Cacio, che poi ha pubblicato le foto del sinistro sulle sue storie di Instagram, l’autista stava procedendo "un po’ veloce", con i passeggeri a bordo che richiedevano di moderare l'andatura. Poi, a causa di un attimo di disattenzione o una mancanza di aderenza dei pneumatici, il van ha urtato un veicolo che si è ribaltato in galleria. "Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante", ha spiegato al Tirreno l'inviata della Balivo. "Ho chiamato i soccorsi", ha quindi ricostruito la Cacio.

Sull'altra vettura, beffa del destino, viaggiava la band pisana Animeniacs: anche i musicisti erano diretti a Sanremo per una serie di impegni legati al Festival. Tre di loro sono usciti dai finestrini dell'auto mentre una quarta componente è rimasta incastrata e solo con l'intervento dei vigili del fuoco è riuscita a uscire. Verrà operata nei prossimi giorni.