Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo, incidente per la troupe de La volta buona: le immagini choc di Rosanna Cacio

lunedì 23 febbraio 2026
Sanremo, incidente per la troupe de La volta buona: le immagini choc di Rosanna Cacio

2' di lettura

"Pensavo fossero tutti morti". Terrore puro per la troupe di La Volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Giornalisti e operatori in viaggio per Sanremo, in vista della settimana speciale per il Festival, è stata coinvolta in un drammatico incidente stradale in direzione Genova: il van Rai ha infatti tamponato un altro mezzo all'interno di una galleria autostradale.

A bordo del mezzo c'erano l'inviata Rosanna Cacio, un film maker e due autori. Secondo il racconto della stessa Cacio, che poi ha pubblicato le foto del sinistro sulle sue storie di Instagram, l’autista stava procedendo "un po’ veloce", con i passeggeri a bordo che richiedevano di moderare l'andatura. Poi, a causa di un attimo di disattenzione o una mancanza di aderenza dei pneumatici, il van ha urtato un veicolo che si è ribaltato in galleria. "Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante", ha spiegato al Tirreno l'inviata della Balivo. "Ho chiamato i soccorsi", ha quindi ricostruito la Cacio.

Sull'altra vettura, beffa del destino, viaggiava la band pisana Animeniacs: anche i musicisti erano diretti a Sanremo per una serie di impegni legati al Festival. Tre di loro sono usciti dai finestrini dell'auto mentre una quarta componente è rimasta incastrata e solo con l'intervento dei vigili del fuoco è riuscita a uscire. Verrà operata nei prossimi giorni.

603x351

"Ragazzi, siete vivi, questo è l’importante", ha detto la Cacio ai giovani che già si lamentavano per vedere la loro presenza a Sanremo messa a rischio dall'incidente. Come darle torto. 

tag
rosanna cacio
sanremo 2026
la volta buona
caterina balivo

Siparietto Sanremo 2026, Fiorello chiama Conti durante la conferenza stampa: "Vi auguro tante polemiche"

Un gioco sporchissimo Giorgia Meloni, "cosa ricordo a chi si inventa notizie": uno tsunami su Sanremo

Ariston, via alla settimana folle Sanremo 2026, Carlo Conti zittisce i deliri di sinistra: "Meloni? Se compra il biglietto..."

ti potrebbero interessare

Sanremo 2026, Al Bano Carrisi spara su Carlo Conti: "Bastava un po' di educazione..."

Sanremo 2026, Al Bano Carrisi spara su Carlo Conti: "Bastava un po' di educazione..."

Affari tuoi, puntata dimezzata? Clamoroso: cosa si scopre la mattina dopo

Affari tuoi, puntata dimezzata? Clamoroso: cosa si scopre la mattina dopo

Che tempo che fa, Littizzetto usa i Giochi per fare politica: "Se avesse perso..."

Che tempo che fa, Littizzetto usa i Giochi per fare politica: "Se avesse perso..."

L'aria che tira, l'ex toga Spataro sconcerta anche Parenzo

L'aria che tira, l'ex toga Spataro sconcerta anche Parenzo

Claudio Brigliadori