L'Eredità, errore degli autori? Cosa compare sullo schermo

E in effetti quella a Tivoli, vicino a Roma dove sorge il parco di Villa Gregoriana, è la grande cascata, seconda in altezza, dietro - appunto - solo a quella delle Marmore. La cascata artificiale è stata realizzata dall’intuizione di papa Gregorio XVI che, nel 1832, ha voluto trovare una soluzione per ridurre le conseguenze delle esondazioni dell’Aniene. Così l’acqua è stata incanalata in due cunicoli realizzati da mano umana e ha dato vita alla cascata, allontanando il corso del fiume dalle case. Insomma gli autori della trasmissione sono scivolati sul nome della cascata.