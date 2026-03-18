L'Eredità, errore degli autori? Cosa compare sullo schermo

Gaffe a L'Eredità. Ad accorgersi di un errore in una domanda ci pensa un telespettatore del programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. L'utente su X fa notare: "Si chiama GRANDE CASCATA e non CASCATA GRANDE". Il riferimento è alla domanda posta a una concorrente, Francesca. Qui si legge: "Dove si trova la 'cascata grande', la seconda cascata artificiale più alta d'Italia dopo le Marmore?".
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E in effetti quella a Tivoli, vicino a Roma dove sorge il parco di Villa Gregoriana, è la grande cascata, seconda in altezza, dietro - appunto - solo a quella delle Marmore. La cascata artificiale è stata realizzata dall’intuizione di papa Gregorio XVI che, nel 1832, ha voluto trovare una soluzione per ridurre le conseguenze delle esondazioni dell’Aniene. Così l’acqua è stata incanalata in due cunicoli realizzati da mano umana e ha dato vita alla cascata, allontanando il corso del fiume dalle case. Insomma gli autori della trasmissione sono scivolati sul nome della cascata.
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Il programma non è nuovo a strafalcioni, spesso però commessi dagli stessi concorrenti. Uno degli ultimi? Quello sulle "faccine delle chat" e, con la lettera E come iniziale, il concorrente aveva risposto "Emout!", per poi correggersi subito dicendo "Emoji".
Si chiama GRANDE CASCATA e non CASCATA GRANDE ! #LEredità #Tivoli @RaiUno pic.twitter.com/iIpnRkfOh3— R (@balloballo_) March 18, 2026